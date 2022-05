Fimmanò | Uno dei tre fondi che non riuscirà ad acquistare il Milan sarà interessato al Napoli' '

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L'avvocato Francescoha svelato una novità sul futuro delai microfoni di Televomero. Queste le sue parole: "Sulci sono tre importanti ipotetici acquirenti, uno dei treche nonadil club rossoneroal. Ilè la seconda scelta di RedBird, che per una serie di ragioni nona prendere ile ci proverà il club di De Laurentiis. Essendo il valore deldi circa 1.1 miliardi di euro, ilvale circa 600-650mln. La direzione presa ormai è questa, si dovrà solo trattare. Il fondo compra in base ai multipli della capacità reddituale che possa ...

Advertising

GaeBrancaccio : La caratteristica di un vero tifoso del @sscnapoli è essere grato a chi c'ha permesso di riassaporare ad alti livel… - tuttonapoli : Avv. Fimmanò sicuro: “Uno dei fondi che non prenderà il Milan si fionderà sul Napoli” -

Un successo che porta la firma degli avvocati Eduardo Chiacchio , Francescoe Rino Sica che ...per chi era in Coppa d'Africa o la carenza della certificazione d'idoneità per chi era guarito...Pubblicato il 1 Aprile, 2022 In un'intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, il legale della Salernitana, Francesco, ha parlato dell'ipotesi meravigliosa di costruirestadio sul mare. Dopo aver spiegato che è fiducioso su una possibile salvezza, ha aggiunto: 'una malaugurata retrocessione, sarà solo il ...