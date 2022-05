Filippo Volandri: «Se vogliamo arrivare in alto dobbiamo migliorarci, accettando pure di perdere qualche partita» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 2021 del tennis italiano è stato epocale: Matteo Berrettini in finale di uno Slam, a Wimbledon, il primo azzurro a riuscirci dopo Panatta nel Roland Garros 1976, la contemporanea presenza di dieci italiani in top cento del ranking Atp, due di questi in top ten, i sette successi nel circuito, distribuiti tra i vari Berrettini, Sinner, Sonego, eguagliando il primato del 1977, e poi l’organizzazione delle Finals a Torino. Soddisfazioni, risultati, traguardi arrivati tutti insieme, ma non per caso: dietro c’è un impegno della Federazione che è riuscita a riportare il tennis italiano a uno splendore di cui si era persa traccia negli ultimi decenni. Tra le figure che sono state cruciali in questo processo c’è Filippo Volandri, ex numero 25 al mondo, oggi capitano della Nazionale italiana di Davis e soprattutto direttore tecnico del settore maschile dal ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 2021 del tennis italiano è stato epocale: Matteo Berrettini in finale di uno Slam, a Wimbledon, il primo azzurro a riuscirci dopo Panatta nel Roland Garros 1976, la contemporanea presenza di dieci italiani in top cento del ranking Atp, due di questi in top ten, i sette successi nel circuito, distribuiti tra i vari Berrettini, Sinner, Sonego, eguagliando il primato del 1977, e poi l’organizzazione delle Finals a Torino. Soddisfazioni, risultati, traguardi arrivati tutti insieme, ma non per caso: dietro c’è un impegno della Federazione che è riuscita a riportare il tennis italiano a uno splendore di cui si era persa traccia negli ultimi decenni. Tra le figure che sono state cruciali in questo processo c’è, ex numero 25 al mondo, oggi capitano della Nazionale italiana di Davis e soprattutto direttore tecnico del settore maschile dal ...

