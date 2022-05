Fifa cambia nome | diventa EA Sports FC

(Di mercoledì 11 maggio 2022), dal 2023 diventerà EAFC. La fine di un’era per il celebre gioco calcistico, tra i più venduti al mondo ogni anno. A ottobre uscirà l’ultimo, il 23, poi, a partire dall’anno successivo sarà il turno di EAFC, che segnerà un cambio epocale rispetto al passato. Un po’ sulla falsariga di quanto fatto da Pes,to l’anno scorso eFootball. Ad annunciare ilmento è stato Cam Weber, executive vice-president del brand, con un lungo messaggio: “Il prossimo anno EAFC diventerà il futuro del calcio di EA. Insieme ai nostri oltre trecento partner, siamo pronti a portare l’esperienza calcistica globale verso nuovi livelli per gli appassionati di tutto il ...

Il cambiamento del nome è dovuto al divorzio con: la Federazione chiedeva a EA Sports di terminare il rapporto di esclusività in modo tale da poter sviluppare nuovi prodotti con marchionel ...... e Electronic Arts si sarebbe rifiutata di accettare il grosso aumento dei costi di licenza proposto dalla. Già allora si diceva che Electronic Arts avrebbe potuto proseguire senza utilizzare ...