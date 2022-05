FIFA 22: EA Sports celebra l’Inter per la vittoria della Coppa Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) EA Sports, tramite i social, ha celebrato l’Inter per aver conquistato la Coppa Italia battendo in finale la Juventus. Per l’Inter si tratta dell’ottava Coppa Italia della sua storia, il trionfo è arrivo al termine di una partita molto equilibrata che è terminata ai supplementari dopo il pareggio alla fine dei tempi regolamentari. Nei tempi supplementari l’Inter è apparsa più in forma e grazie ad una doppietta di Ivan Perisic è riuscita ad avere la meglio sui bianconeri che hanno terminato la stagione senza titoli. In calce alla notizia l’immagine divulgata dalla software house che mostra i giocatori dell’Inter che festeggiano con la Coppa Italia sullo ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 11 maggio 2022) EA, tramite i social, hatoper aver conquistato labattendo in finale la Juventus. Persi tratta dell’ottavasua storia, il trionfo è arrivo al termine di una partita molto equilibrata che è terminata ai supplementari dopo il pareggio alla fine dei tempi regolamentari. Nei tempi supplementariè apparsa più in forma e grazie ad una doppietta di Ivan Perisic è riuscita ad avere la meglio sui bianconeri che hanno terminato la stagione senza titoli. In calce alla notizia l’immagine divulgata dalla software house che mostra i giocatori delche festeggiano con lasullo ...

Advertising

ultimateteamit : *NEW* #FIFA22 #FUT22 #FUT EA Sports celebra l’#Inter per la vittoria della Coppa Italia - infoitsport : FIFA 24 sfiderà EA Sports FC: ci sarà un nuovo gioco, ma non solo - incoeu : #MiniTG: ?? Video-sgioeugh, EA la nonzia che FIFA el cambiarà nom in EA Sports FC per reson de dirit - Il_Paradroide : La Zona di Zave - EA e FIFA: lasciarsi con classe @IGNitalia - HDblog : RT @HDblog: FIFA 23 sarà l'ultimo capitolo della serie: l'anno prossimo arriverà EA Sports FC -