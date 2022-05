Favo, 4 giorni di eventi a Roma per giornata malato oncologico (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Tutelare i diritti di chi vive il dramma delle patologie tumorali, non solo dal punto vista medico ma anche sociale e giuridico. Da giovedì 12 maggio a domenica 15 maggio tornano a Roma gli eventi legati alla giornata nazionale del malato oncologico, organizzati dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. La giornata, celebrata ogni anno nella terza domenica di maggio e giunta alla sua diciassettesima edizione, si strutturerà in quattro giorni di attività in presenza per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i bisogni e le condizioni di vita delle persone colpite dal cancro. Un'attenzione particolare - riferisce una nota - sarà riservata al diritto all'oblio, ovvero la possibilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag. (Adnkronos Salute) - Tutelare i diritti di chi vive il dramma delle patologie tumorali, non solo dal punto vista medico ma anche sociale e giuridico. Da giovedì 12 maggio a domenica 15 maggio tornano aglilegati allanazionale del, organizzati dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia. La, celebrata ogni anno nella terza domenica di maggio e giunta alla sua diciassettesima edizione, si strutturerà in quattrodi attività in presenza per sensibilizzare l'opinione pubblica verso i bisogni e le condizioni di vita delle persone colpite dal cancro. Un'attenzione particolare - riferisce una nota - sarà riservata al diritto all'oblio, ovvero la possibilità ...

lifestyleblogit : Favo, 4 giorni di eventi a Roma per giornata malato oncologico - - lifestyleblogit : Favo, 4 giorni di eventi a Roma per giornata malato oncologico - - italiaserait : Favo, 4 giorni di eventi a Roma per giornata malato oncologico - TV7Benevento : Favo, 4 giorni di eventi a Roma per giornata malato oncologico - -