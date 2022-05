Fabrique | torna la festa del giovane cinema italiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022)inaugura la sua stagione primavera-estate il 12 maggio, nell’incantevole cornice di Borgo Ripa a Roma. Un evento finalmente dal vivo, presentato dall’attore Andrea Venditti, ricco di artisti provenienti dal mondo del, dell’arte e della musica, in collaborazione con Sony Music Publishing Italy. Lainizierà alle 19 con un aperitivo e l’inaugurazione delle mostre della pittrice Vania Calabri e della fotografa Beatrice Chima, per proseguire con la premiazione del Contest Microsalon Italia – AIC. Alle 20.30 si terrà la proiezione di tre cortometraggi selezionati dalla redazione: Notte romana di Valerio Ferrara, Dream di Davide Vigore e Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti. La serata continuerà con il regista Riccardo Antonaroli, che insieme al cast (Brando Pacitto, Andrea Lattanzi e Ludovica Martino) presenterà ...

Advertising

MagTua : #Fabrique du Cinema, torna la festa del giovane #cinema italiano - gazzettanapoli : Fabrique inaugura la sua stagione primavera-estate il 12 maggio, nell’incantevole cornice di Borgo Ripa a Roma. ...… - associak : Vi aspettiamo il 6 maggio! Dalle ore 20.30 verranno proiettati 3 bellissimi cortometraggi tra i quali i 'nostri' ????… -

Corriere dello Spettacolo

...22.05.2022 " Pozzuoli (NA) " Duel (recupero data del 27.03.2022) 24.05.2022 " Milano "" ... LIGABUE LUCIANO LIGABUElive in uno dei luoghi simbolo della musica italiana. Agli appuntamenti ...... in questa primavera ormai inoltrata,ad inondare i palchi di numerosi palazzetti, teatri e ... iniziato lo scorso 27 aprile dal clubdi Milano ha in programma di attraversare tutta l'... FABRIQUE LIVE! Torna la festa del nuovo cinema italiano Belle and Sebastian arriva al Fabrique 2023. La band pop-rock proveniente da Glasgow torna in Italia per un’imperdibile data. Appuntamento il 26 gennaio 2023, posticipo del 12 aprile 2022. L'11 dicemb ...I Mogwai, la band post rock capitanata da Stuart Braithwaite, torna in Italia per tre appuntamenti (in origine previsti lo scorso gennaio): il 9 maggio all'Atlantico Live di Roma, il 10 al Fabrique di ...