Fabrique du Cinema | torna la festa del giovane cinema italiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022)inaugura la sua stagione primavera-estate il 12 maggio, nell’incantevole cornice di Borgo Ripa a Roma. Un evento finalmente dal vivo, presentato dall’attore Andrea Venditti, ricco di artisti provenienti dal mondo del, dell’arte e della musica, in collaborazione con Sony Music Publishing Italy. Lainizierà alle 19 con un aperitivo e l’inaugurazione delle mostre della pittrice Vania Calabri e della fotografa Beatrice Chima, per proseguire con la premiazione del Contest Microsalon Italia – AIC. Alle 20.30 si terrà la proiezione di tre cortometraggi selezionati dalla redazione: Notte romana di Valerio Ferrara, Dream di Davide Vigore e Mentre non c’eri di Maurizio Rigatti. La serata continuerà con il regista Riccardo Antonaroli, che insieme al cast (Brando Pacitto, Andrea Lattanzi e Ludovica ...

Questa sera, a Borgo Ripa, dalle ore 19, ci saranno artisti provenienti dal mondo del cinema, dell'arte e della musica, in collaborazione con Sony Music Publishing Italy.