“Fabian Ruiz può finire fuori rosa” | clamorosa rivelazione in diretta

C'è grande incertezza attorno al futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e l'accordo per il rinnovo al momento manca. Contemporaneamente, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi di lui a parametro 0, quindi, in caso di mancato accordo per il rinnovo, l'unica strada possibile sarebbe quella della cessione in questa sessione di mercato. Ha disegnato un'ulteriore possibilità per il futuro di Fabian il giornalista Raffaele Auriemma. Egli infatti, durante la trasmissione Si gonfia la rete in onda su Radio Marte, ha rivelato che il giocatore rischierebbe addirittura di finire fuori rosa.

