F1 | Mattia Binotto | “La Red Bull ha anticipato gli aggiornamenti | ora sin da Barcellona starà a noi rispondere”

(Di mercoledì 11 maggio 2022)mette in archivio il fine settimana del Gran Premio di Miami, con il secondo posto di Charles Leclerc ed il terzo di Carlos Sainz, alle spalle di Max Verstappen, e inizia porre la propria attenzione in direzione del prossimo appuntamento, il Gran Premio di Spagna sul tracciato del Montmelò, che si correrà domenica 22 maggio. Come spiega al sito ufficiale della Formula Uno, il team principal della scuderia di Maranello ha ancora bene in mentre la gara della Florida, con un sentimento quanto mai agrodolce, a suo dire: “Non possiamo essere completamente contenti della gara di Miami perché, sebbene la F1-75 fosse competitiva, i nostri rivali erano qualche decimo al giro più veloci di noi. Ad ogni modo se consideriamo quanti punti abbiamo portato a casa, non possiamo essere troppo delusi, dato che siamo in testa a entrambi i campionati, ma è ...