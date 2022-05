F1 | la Red Bull avrebbe speso già il 75% del budget destinato agli aggiornamenti Un possibile vantaggio per la Ferrari

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si attende la risposta della. Si fa un gran parlare di sviluppi e di update in F1 e la Redda questo punto di vista ha raggiunto il suo obiettivo, dal momento che con le migliorie apportate alla monoposto ha ottenuto due vittorie consecutive (Imola-Miami) con Max Verstappen, accorciando le distanze dalla. Tuttavia, il nodo della questione è anche un altro, ovvero ilCap. Il tetto di spesa fissato dal regolamento obbliga le squadre a rispettare un limite. In quest’annata è pari a 140 milioni di dollari, ma ci sono alcune precisazioni da fare. La cifra è legata a un calendario di 21 GP. Dal momento che vene sono 23, anche con l’uscita di scena del GP di Russia, le squadre hanno un extradi 1.2 milioni per ogni weekend di gara aggiuntivo, quindi 2.4 milioni, a cui ...

Il team principal della Ferrari Binotto: "Hanno anticipato gli aggiornamenti, ora sta a noi replicare" Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha parlato delle ultime due vittorie della Red ...