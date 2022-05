F1 22, il nuovo videogioco fra tradizione e novità, e potremo guidare anche la safety car (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle ultime ore sono emersi numerosi dettagli in merito a F1 22, il nuovo capitolo del videogioco ufficiale della Formula 1. Tante le novità a cominciare da F1 Life, una area hub, come la definisce La Gazzetta dello Sport che ha potuto provare il gioco, in cui il gamer potrà personalizzare tutto ciò che si trova. F1 22, 11/5/2022 – Computermagazine.itSi potranno esibire i propri oggetti di lusso a cominciare dalle supercar, e ciò porta ad un’altra grande novità della serie, ovvero, la possibilità di guidare auto da strada per la prima volta in un gioco di F1. Nel dettaglio, Codemasters si è ispirata ai numerosi eventi che vengono organizzati prima dei Gp ufficiali, e fra i veicoli che si potranno provare anche la McLaren 720s, la Mercedes AMG GT Black Edition e l’Aston Martin Vantage, ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle ultime ore sono emersi numerosi dettagli in merito a F1 22, ilcapitolo delufficiale della Formula 1. Tante lea cominciare da F1 Life, una area hub, come la definisce La Gazzetta dello Sport che ha potuto provare il gioco, in cui il gamer potrà personalizzare tutto ciò che si trova. F1 22, 11/5/2022 – Computermagazine.itSi potranno esibire i propri oggetti di lusso a cominciare dalle supercar, e ciò porta ad un’altra grandedella serie, ovvero, la possibilità diauto da strada per la prima volta in un gioco di F1. Nel dettaglio, Codemasters si è ispirata ai numerosi eventi che vengono organizzati prima dei Gp ufficiali, e fra i veicoli che si potranno provarela McLaren 720s, la Mercedes AMG GT Black Edition e l’Aston Martin Vantage, ...

