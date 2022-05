Extintion Rebellion | vestiti da Maneskin si incatenano davanti all’Eurovillage

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nuovo blitz degli ambientalisti questo pomeriggio a Torino nell’ambito di Eurovision. Quattro attivisti di Extinctione truccati da, si sono incatenati alle grate dell’ingresso dell’Eurovillage al Parco del Valentino prima dell’inizio del concerto pomeridiano, oggi di artisti torinesi. “Zitti e buoni verso l’estinzione”, è scritto sullo striscione. Gli ambientalisti hanno usato come slogan di questa azione ‘Zitti e buoni’, il titolo del brano con cui ihanno vinto l’edizione 2021 di Eurovision . “Invitiamo gli artisti e il pubblico a non stare zitti e buoni a guardare il Pianeta andare verso il collasso ecoclimatico, ma di far sentire la propria voce e chiedere a chi governa di agire immediatamente – hanno detto i militanti di Extinction– Gli attivisti ...

... studenti e studentesse in piazza contro l'Alternanza Scuola - Lavoro, Fridays 4 Future,, Non Una di Meno, il movimento No Tav e molte altre componenti sociali, ambientaliste e ...A lanciare l'allarme sulla criticità della situazione non sono solo gli attivisti (qui un interessante articolo de L'essenziale su, un movimento sempre più attivo anche in Italia)...Spettacoli e Cultura - Il giovane ha sottolineato 'ho un messaggio importante da recapitare', prima di essere allontanato dalla .... Poco prima, tra le fila del pubblico, a protestare erano stati ...Alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno fatto irruzione durante il Turquoise Carpet dell’Eurovision Song Contest 2022 al grido di «La musica dichiari l’emergenza climatica» e «l’umanità ha biso ...