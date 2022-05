Ex parcheggiatore abusivo ripulisce le vie della movida: la storia di Paolo (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ex parcheggiatore abusivo – e beneficiario del reddito di cittadinanza – Paolo Maisto si è ritagliato un ruolo da giardiniere dedicando il suo tempo a ripulire zone della città di Napoli rese impraticabili dalla movida notturna. Un modo – come evidenzia il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli che ne racconta la storia – per restituire alla società parte del suo ‘debito‘ prendendosi cura del territorio. “L’area sottostante il belvedere di via Aniello Falcone – spiega Borrelli – si era ridotta nuovamente ad una discarica dove erano raccolti soprattutto lattine, bottiglie e involucri di snack. Testimonianze dell’inciviltà del by-night. Questa volta a ripulire tutto c’ha pensato Paolo Maisto. Ci congratuliamo con ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ex– e beneficiario del reddito di cittadinanza –Maisto si è ritagliato un ruolo da giardiniere dedicando il suo tempo a ripulire zonecittà di Napoli rese impraticabili dallanotturna. Un modo – come evidenzia il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli che ne racconta la– per restituire alla società parte del suo ‘debito‘ prendendosi cura del territorio. “L’area sottostante il belvedere di via Aniello Falcone – spiega Borrelli – si era ridotta nuovamente ad una discarica dove erano raccolti soprattutto lattine, bottiglie e involucri di snack. Testimonianze dell’inciviltà del by-night. Questa volta a ripulire tutto c’ha pensatoMaisto. Ci congratuliamo con ...

