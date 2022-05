Eurovision: uno dei tre cantanti de Il Volo positivo al Covid (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Volo Il Covid colpisce anche l’Eurovision Song Contest 2022. Stando a quanto si apprende, uno dei tre cantanti de Il Volo sarebbe risultato positivo, motivo per cui non potrà presenziare alla seconda semifinale della kermesse canora europea, prevista per domani sera, giovedì 12 maggio 2022, in diretta dal PalaOlimpico di Torino. L’intera esibizione sarebbe a rischio. Non è ancora chiaro chi tra Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone abbia contratto il virus. I tre, come già detto, erano attesi sul palco, tra poco più di 24 ore, dai conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan a sette anni dalla loro partecipazione, dove si piazzarono al terzo posto con il successo sanremese Grande Amore. Proprio un rifacimento rock sinfonico di quel brano, alternando italiano ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) IlIlcolpisce anche l’Song Contest 2022. Stando a quanto si apprende, uno dei trede Ilsarebbe risultato, motivo per cui non potrà presenziare alla seconda semifinale della kermesse canora europea, prevista per domani sera, giovedì 12 maggio 2022, in diretta dal PalaOlimpico di Torino. L’intera esibizione sarebbe a rischio. Non è ancora chiaro chi tra Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone abbia contratto il virus. I tre, come già detto, erano attesi sul palco, tra poco più di 24 ore, dai conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan a sette anni dalla loro partecipazione, dove si piazzarono al terzo posto con il successo sanremese Grande Amore. Proprio un rifacimento rock sinfonico di quel brano, alternando italiano ...

