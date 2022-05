(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Non mancherà un omaggio a, l’icona”, aveva assicurato Laura Pausini in conferenza stampa all’Song Contest. Poi lo “schiaffo”. All’indimenticabile”Raffa” vaun ritornello di 28. Avrebbe dovuto essere un medley ben più corposo in onore della regina della tv mondiale. “Fiesta”, e un applauso. La furia sta montando sui social.non può essere liquidata con un ritornello di pochiin un contesto internazionale. Fan scatenati suldi 28La breve citazione del brano ‘Fiesta’ e i tre conduttori che hanno ballato sulle note della hit insieme ad un folto gruppo di ballerini suona offensivo . Sui ...

Advertising

SecolodItalia1 : Eurovision, sgarbo a Raffaella Carrà: l’omaggio beffa dura solo 28 secondi. I fan furibondi - SGIO78 : RT @qn_giorno: Lo sgarbo dell'Eurovision 2022 a Raffaella Carrà: omaggio? Solo un ritornello - qn_giorno : Lo sgarbo dell'Eurovision 2022 a Raffaella Carrà: omaggio? Solo un ritornello -

IL GIORNO

L'evento, infatti, si sarebbe tenuto su Rai1 il sabato successivo alla finale dell'Song Contest e per la Rai quella è una settimana di intenso lavoro. Alcuni fan, però, sostengono che ...Viaggi che erano stati considerati una violazione del regolamento del Vidbir oltre che uno... Tutto ciò che riguarda ad esempio il concorsonon è un qualcosa a cui dobbiamo pensare ... Lo sgarbo dell'Eurovision 2022 a Raffaella Carrà: omaggio Solo un ritornello Articolo: Eurovision Song Contest 2022, i look della prima semifinale "Non mancherà un omaggio a Raffaella Carrà, l'icona". Le affermazioni di Laura Pausini in conferenza stampa avrebbero autorizzato ...Regalo di compleanno per Vittorio Sgarbi. In onore dei suoi 70 anni, Valerio Staffelli ha regalato al critico d'arete un mega Tapiro d'oro. E ...