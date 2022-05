Eurovision: il look etereo della cantante greca, Amanda Georgiadis Tenfjord (Di mercoledì 11 maggio 2022) Amanda Georgiadis Tenfjord è la rappresentante della Grecia all’Eurovision Song Contest 2022. Classe 1997, e a soli 17 anni col brano Run inizia la sua carriera di cantante. Nata in Grecia ma cresciuta in Norvegia, è salita sul palco del PalaOlimpico di Torino per intonare le note della sua Die together, canzone scritta da lei stessa dopo la fine di una storia d’amore. Vi raccomandiamo... Il look Anni '60 di Monika Liu, che all'Eurovision porta in finale la Lituania Luci soffuse, sguardo dritto alla telecamera, Amanda Georgiadis Tenfjord ha iniziato a cantare e il suo abito ha letteralmente illuminato la scena. Un modello ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 11 maggio 2022)è la rappresentanteGrecia all’Song Contest 2022. Classe 1997, e a soli 17 anni col brano Run inizia la sua carriera di. Nata in Grecia ma cresciuta in Norvegia, è salita sul palco del PalaOlimpico di Torino per intonare le notesua Die together, canzone scritta da lei stessa dopo la fine di una storia d’amore. Vi raccomandiamo... IlAnni '60 di Monika Liu, che all'porta in finale la Lituania Luci soffuse, sguardo dritto alla telecamera,ha iniziato a cantare e il suo abito ha letteralmente illuminato la scena. Un modello ...

Advertising

vogue_italia : Vi sveliamo in anteprima esclusiva i look che indosserà stasera Laura Pausini all'Eurovision 2022 ???? - Cosmopolitan_IT : Dall'alchimia con Blanco a cui spiega le domande, all'inglese improvvisato passando per i look da primo posto, Mahm… - LT38 : RT @vogue_italia: Tutti i look di Laura Pausini, in rosa Valentino, per la prima serata dell'Eurovision 2022 - - - > - infoitcultura : Mahmood con i bermuda e Blanco scintillante: come sono nati i look dell'Eurovision 2022 - infoitcultura : Eurovision: i beauty look da copiare subito -