Eurovision e ridicolo patriottismo da operetta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – L’anno scorso fu tutto un “poporopopopopo” a caso, random, per la vittoria dei Maneskin agli. Quest’anno, stesso approccio, anche se è difficile che vinca l’Italia. In ogni caso, chiunque trionfi in quello che – alla fine – è un festival musicale (per carità, niente di male), le riflessioni sono abbastanza amare., valvola di sfogo per chi non ha nessuna patria a cui volere bene Se la sono presi con la Grande Guerra, con il fascismo, con Enrico Mattei, con Bettino Craxi, in estrema sintesi con tutti coloro che hanno avuto una visione per questo Paese. Non propongono alternative di nessun tipo, si badi bene. Per loro l’unicoè quello del quartierino di casa tenuto bene e con i rifiuti bene in ordine. Se si parla di passioni e hobby, ci si sfoga, nell’inutilità generale. E sono rognosi ...