Eurovision | che spettacolo! Guarda il meglio della prima semifinale

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La 66esima edizione dell', in diretta da Torino, si è aperta con un omaggio a Pavarotti sulle note di 'Nessun Dorma'. Sul palco i tre conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, in ...

Advertising

trash_italiano : SPERO SOLO CHE ALL’ESTERO STIANO GUARDANDO L’EUROVISION CON L’AUDIO ORIGINALE PER APPREZZARE CRISTIANO MALGIOGLIO.… - trash_italiano : MALGIOGLIO CHE CI FARÀ LITIGARE CON TUTTI I PAESI RAGA ?? #Eurovision #esc2022 #escita - trash_italiano : CHE EMOZIONE RAGA #Eurovision #esc2022 #escita - lombyc_ : RT @amicii_news: Chi dovrebbe vincere quest’anno ma che non faranno mai vincere #Eurovision #ESC2022 - lostthemoth : RT @Ietturenotturne: vi prego mettete una telecamera 24h su 24h su Ale Cattelan e Mika, insieme a Laura Pausini, perché io ho bisogno di qu… -

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Musica, gli ultimi dieci artistihanno rappresentato l'Ucraina Da Svetlana Loboda a Zlata Ognevich passando per Gaitana e la ...La 66esima edizione dell', in diretta da Torino, si è aperta con un omaggio a Pavarotti sulle note di 'Nessun Dorma'. Sul palco i tre conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan, in gara 17 paesi, ma solo ...Buona la prima per Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. L’evento Europeo parte con il botto d’ascolti Tutti incollati su Rai 1 ieri sera ...Fischi, cat-calling e non solo: tante donne hanno raccontato di avere subito abusi, le Penne Nere negano. Ma ora c'è una ...