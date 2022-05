Eurovision, che peccato: cantante italiano positivo al Covid (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un cantante italiano è stato trovato positivo al Covid a meno di ventiquattro ore dalla sua esibizione all’Eurovision Song Contest. Ecco quali sarebbero le intenzioni della Rai, che comunque non vorrebbe rinunciare all’esibizione. Dopo la prima serata delle semi-finali dell’Eurovision Song Contest è già scoppiata la polemica. Questo perchè Il Corriere della Sera ha diffuso L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Unè stato trovatoala meno di ventiquattro ore dalla sua esibizione all’Song Contest. Ecco quali sarebbero le intenzioni della Rai, che comunque non vorrebbe rinunciare all’esibizione. Dopo la prima serata delle semi-finali dell’Song Contest è già scoppiata la polemica. Questo perchè Il Corriere della Sera ha diffuso L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

trash_italiano : SPERO SOLO CHE ALL’ESTERO STIANO GUARDANDO L’EUROVISION CON L’AUDIO ORIGINALE PER APPREZZARE CRISTIANO MALGIOGLIO.… - trash_italiano : MALGIOGLIO CHE CI FARÀ LITIGARE CON TUTTI I PAESI RAGA ?? #Eurovision #esc2022 #escita - trash_italiano : CHE EMOZIONE RAGA #Eurovision #esc2022 #escita - LIVSXLOVERS : RT @trashloger: Ma sugli altri social come glielo spieghi che qui ieri notte all’una e mezza eravamo in uno spazio con degli spagnoli a lit… - __VaNeSsa__t : RT @demag0gica: che ridere questi parlano dell’eurovision come di una questione di stato l’organizzazione e tutto ma lo sanno noi da dove v… -