Eurovision 2022, volontarie del party d’inaugurazione dichiarano: “Ci hanno messo le mani addosso”, “Fate attenzione, sono molesti” (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è un bruttissimo episodio che rischia di offuscare la grande festa di Eurovision 2022. Mentre la Rai e EBU festeggiano per il successo della prima semifinale, monta di ora in ora un caso che definire spiacevole è riduttivo. Durante il party di inaugurazione dell’Eurovision Song Contest, domenica sera alla Reggia di Venaria dopo il Tourquoise Carpet, ci sarebbero infatti stati diversi tentativi di molestie subiti da alcune volontarie dell’evento. “Ero con le altre volontarie, quei ballerini stranieri ci hanno fissato a lungo e dopo si sono avvicinati. Ballavamo vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro mani addosso. Quando ci siano rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’è un bruttissimo episodio che rischia di offuscare la grande festa di. Mentre la Rai e EBU festeggiano per il successo della prima semifinale, monta di ora in ora un caso che definire spiacevole è riduttivo. Durante ildi inaugurazione dell’Song Contest, domenica sera alla Reggia di Venaria dopo il Tourquoise Carpet, ci sarebbero infatti stati diversi tentativi die subiti da alcunedell’evento. “Ero con le altre, quei ballerini stranieri cifissato a lungo e dopo siavvicinati. Ballavamo vicini, poi abbiamo incominciato a sentire le loro. Quando ci siano rese conto di quello che stava capitando, abbiamo cambiato ...

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - mickysal : Mahmood e Blanco, l'attacco di 'El Mundo' alla 'coppia omoerotica' di Eurovision 2022 - ciaosonoicaro : indovinate che sto per dirvi esatto votate Italia -