Eurovision 2022, tutto sullo stilista che Cristiano Malgioglio denuncerebbe (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ronela Hajati è la cantante in gara all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentante dell’Albania. Si era già fatta notare per la teatralità del look sfoggiato in occasione del turquoise carpet alla Reggia di Venaria. Una creazione del brand albanese Festim Isufi, che l’ha vestita anche alla semifinale, andata in onda su Rai Uno il 10 maggio. La serata è stata aperta proprio da lei con il suo brano Sekret, anche se infine non è riuscita a qualificarsi. Non tutti hanno apprezzato l’outfit appariscente della cantante, a partire da uno dei commentatori italiani del festival: Cristiano Malgioglio. Vi raccomandiamo... Il racconto di una volontaria all'Eurovision:"Ballavamo e ci hanno molestate" Il cantautore, che commenta ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ronela Hajati è la cantante in gara all’Song Contestrappresentante dell’Albania. Si era già fatta notare per la teatralità del look sfoggiato in occasione del turquoise carpet alla Reggia di Venaria. Una creazione del brand albanese Festim Isufi, che l’ha vestita anche alla semifinale, andata in onda su Rai Uno il 10 maggio. La serata è stata aperta proprio da lei con il suo brano Sekret, anche se infine non è riuscita a qualificarsi. Non tutti hanno apprezzato l’outfit appariscente della cantante, a partire da uno dei commentatori italiani del festival:. Vi raccomandiamo... Il racconto di una volontaria all':"Ballavamo e ci hanno molestate" Il cantautore, che commenta ...

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - gabrieles_29 : RT @lallascat: Cristiano a Torino: 2021 2022 #Eurovision - fumettologica : Quanti Mika ci sono nell’universo di 'Topolino'? -