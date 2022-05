Eurovision 2022, top e flop: Diodato da pelle d’oca, momenti sexy con l’Albania, colpo di sonno della Svizzera. Ecco chi ha passato il turno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Albania, Lettonia, Sloveni, Bulgaria, Croazia, Danimarca e Austria non ce l’hanno fatta a passare il turno della prima Semifinale di Eurovision Song Contest 2022, in scena al Pala Olimpico di Torino e condotto dal trio Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. I dieci Paesi promossi al gran Finale di sabato 14 maggio: Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. Perfetti gli ospiti della prima Semifinale. Il super produttore di grandi successi e musicista Dardust con Benny Benassi e Sophie And The Giants ha dato il via al “Dance of beauty” con il Pala Olimpico di Torino trasformato in una grande discoteca, con i più grandi successi della dance italiana. A concludere Diodato con una nuova versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Albania, Lettonia, Sloveni, Bulgaria, Croazia, Danimarca e Austria non ce l’hanno fatta a passare ilprima Semifinale diSong Contest, in scena al Pala Olimpico di Torino e condotto dal trio Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. I dieci Paesi promossi al gran Finale di sabato 14 maggio:, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi. Perfetti gli ospitiprima Semifinale. Il super produttore di grandi successi e musicista Dardust con Benny Benassi e Sophie And The Giants ha dato il via al “Dance of beauty” con il Pala Olimpico di Torino trasformato in una grande discoteca, con i più grandi successidance italiana. A concluderecon una nuova versione ...

