Eurovision 2022, Rosa Linn: la cantante armena che infiamma il contest (Di mercoledì 11 maggio 2022) La sua performance ha stregato tutti: Rosa Linn, la giovane cantante che ha rappresentato l’Armenia sul palco dell’Eurovision Song contest 2022, con la sua voce calda e vellutata ha infiammato lo show. L’artista armena è arrivata a Torino con il brano Snap, un invito ad andare avanti nella vita e a non focalizzarsi su chi ci ha fatto soffrire, lasciandolo andare per sempre. Chi è Rosa Linn, la cantante che ha rappresentato l’Armenia all’Eurovision Nata e cresciuta a Vanadzor, Roza Konstandyan, conosciuta sulla scena musicale con lo pseudonimo Rosa Linn, la cantautrice rappresenta l’Armenia a Torino sul palco dell’Eurovision Song ... Leggi su dilei (Di mercoledì 11 maggio 2022) La sua performance ha stregato tutti:, la giovaneche ha rappresentato l’Armenia sul palco dell’Song, con la sua voce calda e vellutata hato lo show. L’artistaè arrivata a Torino con il brano Snap, un invito ad andare avanti nella vita e a non focalizzarsi su chi ci ha fatto soffrire, lasciandolo andare per sempre. Chi è, lache ha rappresentato l’Armenia all’Nata e cresciuta a Vanadzor, Roza Konstandyan, conosciuta sulla scena musicale con lo pseudonimo, la cantautrice rappresenta l’Armenia a Torino sul palco dell’Song ...

