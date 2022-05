Eurovision 2022, positivo a Covid uno dei cantanti de Il Volo (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – A quanto si apprende uno dei tre cantanti de Il Volo sarebbe positivo al Covid. L’esibizione del trio è prevista per sabato nella serata finale dell’Eurovision Song Contest. Sul palco del Palaolimpico di Torino il Volo dovrebbe proporre ‘Grande Amore’ brano con cui vinse nel 2015 il Festival di Sanremo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – A quanto si apprende uno dei trede Ilsarebbeal. L’esibizione del trio è prevista per sabato nella serata finale dell’Song Contest. Sul palco del Palaolimpico di Torino ildovrebbe proporre ‘Grande Amore’ brano con cui vinse nel 2015 il Festival di Sanremo. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - RadioDueLaghi : Videointervista a Il Volo dall'Eurovision 2022, dove Ignazio e Piero (sul palco senza Gianluca...) porteranno per l… - dbgiovanna : RT @Radio1Rai: ???Giacomo Natali e la geopolitica di #Eurovision: «La politica sarebbe bandita dal palco ma l’#Ucraina, e forse anche la Mol… -