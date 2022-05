Eurovision 2022, Malgioglio: “Se vince l’Italia sfilo in perizoma!” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Che emozione, che festa, che atmosfera!” Cristiano Malgioglio è raggiante all’indomani del debutto dell’Eurovision Song Contest 2022, di cui è commentatore italiano per il pubblico di Rai1 insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. “E che bello questo 27% di share!”, aggiunge in un’intervista all’Adnkronos commentando i dati d’ascolto. Cristiano tifa per l’Italia, “naturalmente”: “Non sarà facile avere un bis già quest’anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se vincono sfilerò in reggiseno e perizoma”. “Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara”, confessa. “Ma il cuore della Malgy batte per un solo artista quest’anno: sono pazza della voce di Sam Ryder (il concorrente inglese, in gara con ‘Space man’, ndr.), che posso farci? Io mi addormento con la sua voce ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Che emozione, che festa, che atmosfera!” Cristianoè raggiante all’indomani del debutto dell’Song Contest, di cui è commentatore italiano per il pubblico di Rai1 insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. “E che bello questo 27% di share!”, aggiunge in un’intervista all’Adnkronos commentando i dati d’ascolto. Cristiano tifa per, “naturalmente”: “Non sarà facile avere un bis già quest’anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se vincono sfilerò in reggiseno e perizoma”. “Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara”, confessa. “Ma il cuore della Malgy batte per un solo artista quest’anno: sono pazza della voce di Sam Ryder (il concorrente inglese, in gara con ‘Space man’, ndr.), che posso farci? Io mi addormento con la sua voce ...

