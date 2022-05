Eurovision 2022, classifica prima semifinale e il “porca vacca” della Pausini: momenti top (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è conclusa la prima semifinale dell’Eurovision 2022: ecco la classifica e momenti salienti Martedì 10 maggio 2022, è andata in onda su Rai 1 la prima seminfinale del Eurovision Song Contest 2022, condotta da Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini. In diretta dal Pala Alpitour di Torino 17 paesi in gara si sono sfidati sul palco per conquistare un posto alla finalissima di sabato. Ospiti della serata sono stati Sophie and The giant, Benni Benassi e Durdust per un omaggio alla dance italiana e Diodato che si è esibito con una magistrale performace con Fai Rumore. Infine è giunta la classifica dei primi 10 paesi che passano in finale. prima però ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è conclusa ladell’: ecco lasalienti Martedì 10 maggio, è andata in onda su Rai 1 laseminfinale delSong Contest, condotta da Mika, Alessandro Cattelan e Laura. In diretta dal Pala Alpitour di Torino 17 paesi in gara si sono sfidati sul palco per conquistare un posto alla finalissima di sabato. Ospitiserata sono stati Sophie and The giant, Benni Benassi e Durdust per un omaggio alla dance italiana e Diodato che si è esibito con una magistrale performace con Fai Rumore. Infine è giunta ladei primi 10 paesi che passano in finale.però ...

Advertising

Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - EurovisionRai : Shine on you crazy #Eurovision! ? L’apertura della prima semifinale di #Eurovision2022 è su RaiPlay ?… - EurovisionRai : ?? @Dardust, @BennyBenassi, @SandTGofficial e #SylviaCatasta: ci avete portato in un altro universo musicale! ?? L’e… - magic_tiit : FAI RUMORE - GRAZIE DIODATO ?? TI MERITI TUTTO IL BENE DI QUESTO MONDO •Hai vinto Sanremo •Hai partecipato all'Euro… - SHohenzollern : Diodato - Fai Rumore - First Semi-Final Interval - Eurovision 2022 - Turin -