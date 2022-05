Eurovision 2022, Blanco a Torino con la nuova fidanzata Martina Valdes: avvistati insieme (FOTO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Blanco è a Torino per l’Eurovision 2022: il cantante è stato avvistato insieme a Martina Valdes, la sua nuova fidanzata. La loro relazione va avanti da qualche mese, precisamente da qualche settimana dopo la vittoria dell’artista al Festival di Sanremo. Leggi anche: Fabio Fulco si sposa! Tutto pronto per il matrimonio con Veronica Papa, ma... Leggi su donnapop (Di mercoledì 11 maggio 2022)è aper l’: il cantante è stato avvistato, la sua. La loro relazione va avanti da qualche mese, precisamente da qualche settimana dopo la vittoria dell’artista al Festival di Sanremo. Leggi anche: Fabio Fulco si sposa! Tutto pronto per il matrimonio con Veronica Papa, ma...

Advertising

ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - Mov5Stelle : È imbarazzante constatare la totale mancanza di rispetto e tutele per i 600 volontari under 30 coinvolti dal comune… - RaiPlay : Il palco di #Eurovision torna sempre a te: @DiodatoMusic, non potevamo sopportare questo silenzio innaturale fra no… - CatelliRossella : Al via l'Eurovision a Torino, anche l'Ucraina conquista la finale - Cultura & Spettacoli - ANSA - annabiso73 : RT @DanieleMignardi: ???? 27% di share, con + di 5 milioni di telespettatori × la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 #TheSoun… -