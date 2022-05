Europa e Wall Street proseguono il recupero | negli Usa l’inflazione cala meno delle attese

(Di mercoledì 11 maggio 2022) In aprile netto raffreddamento dei prezzi al consumo, mastime: i prezzi salgono dello 0,3% su base mensile e dell'8,3% annuo, controdi +0,2% e +8,1%. Tornano sopra il 3% i rendimenti dei Treasury. Petrolio in rialzo, gas in calo

Il Sole 24 ORE

Debole l'azionario in avvio di giornata aStreet. L'andamento dei prezzi è seguito dal mercato per capire quanto saranno aggressive le prossime mosse della Federal Reserve, dopo il rialzo di 50 ...Le Borse europee riprendono coraggio dopo che l'inflazione Usa ha interrotto bruscamente la corsa della prima parte di seduta. NonostanteStreet debole, Milano - con il Ftse Mib stabile sopra i 23mila - guadagna l'1,2% così come Parigi. Più caute Francoforte (+0,61%) e Londra (+0,5%). A Piazza Affari resta l'evidenza di Unicredit ... Borse Ue frenano sul finale, Milano +1% con balzo Bper. Spread sotto 200 Le Borse europee riprendono coraggio dopo che l'inflazione Usa ha interrotto bruscamente la corsa della prima parte di seduta. Nonostante Wall Street debole, Milano - con il Ftse Mib stabile sopra i 2 ...In rialzo anche i future di Wall Street. L'attenzione è catalizzata sul dato dell'inflazione Usa di oggi pomeriggio. In calo i rendimenti, con lo spread a 193 punti. Balza il petrolio ...