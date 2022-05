ESC 2022, Il Volo ospite della seconda semifinale, da maggio il tour mondiale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Volo sarà ospite domani sera della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022, da oggi su tutte le piattaforme digitali il brano You are my everything (Grande amore) e da maggio il tour mondiale con una tranche estiva di concerti in Italia Da oggi, mercoledì 11 maggio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali You are my everything (Grande amore), il nuovo brano de Il Volo, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMyEverything. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit Grande Amore. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilsaràdomani seradell’Eurovision Song Contest, da oggi su tutte le piattaforme digitali il brano You are my everything (Grande amore) e dailcon una tranche estiva di concerti in Italia Da oggi, mercoledì 11, è disponibile su tutte le piattaforme digitali You are my everything (Grande amore), il nuovo brano de Il, una vera sorpresa per i fan internazionali https://sme.lnk.to/YouAreMyEverything. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del Maestro Enrico Melozzi,hit Grande Amore. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando ...

