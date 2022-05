ESC 2022, Diodato incanta con Fai rumore e annuncia il tour europeo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Diodato ha incantato con la suggestiva performance di Fai rumore ieri sera nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 e oggi ha annunciato le date del suo primo tour europeo Ieri sera, martedì 10 maggio, durante la prima semifinale della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest, Diodato si è esibito con una performance suggestiva e unica e una versione inedita e alternativa della sua Fai rumore, con cui nel 2020 ha trionfato al Festival di Sanremo battendo tutti i record. Dopo essersi esibito nel tempio della musica, un’Arena di Verona vuota, vestita dei colori italiani in occasione di Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica, entrando nella storia con delle immagini che hanno fatto il giro del mondo per la forza e la ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022)hato con la suggestiva performance di Faiieri sera nella prima semifinale dell’Eurovision Song Conteste oggi hato le date del suo primoIeri sera, martedì 10 maggio, durante la prima semifinale della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest,si è esibito con una performance suggestiva e unica e una versione inedita e alternativa della sua Fai, con cui nel 2020 ha trionfato al Festival di Sanremo battendo tutti i record. Dopo essersi esibito nel tempio della musica, un’Arena di Verona vuota, vestita dei colori italiani in occasione di Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica, entrando nella storia con delle immagini che hanno fatto il giro del mondo per la forza e la ...

Advertising

Raiofficialnews : Al via questa sera l'#ESC2022, uno show che si preannuncia indimenticabile con tre conduttori d’eccezione… - Agenzia_Ansa : Alla fine della prima semifinale dell'Eurovision si sono qualificati per la finale di sabato dieci paesi: Svizzera,… - Raiofficialnews : Sarà @LaVenariaReale, patrimonio Unesco e tra i simboli di @twitorino, ad accogliere sul Turquoise Carpet le 40 del… - improveconnect : Manca poco al via della prima gara del Campionato #ESCracing . Al via il nostro a Londra il nostro pilota… - ToscanoFabiana : RT @SpiritoSfranto: praticamente sono tre anni di fila che ci aggiudichiamo il premio Best Lyrics all'ESC dal 2019 al 2022 ???? #Eurovision -