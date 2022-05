Ergastolo ostativo: Mirabelli, prima dell'estate possibile legge (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Ha fatto bene la Consulta a concedere altri 6 mesi al Parlamento per legiferare sull'Ergastolo ostativo, ma questo non deve rallentare l'iter avviato che nelle prossime settimane saremo in grado di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) "Ha fatto bene la Consulta a concedere altri 6 mesi al Parlamento per legiferare sull', ma questo non deve rallentare l'iter avviato che nelle prossime settimane saremo in grado di ...

Advertising

fattoquotidiano : Un anno non è bastato: la Consulta dà tempo al Parlamento fino all’8.11 per la legge sull’ergastolo ostativo. E ora… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - iconanews : Ergastolo ostativo: Mirabelli, prima dell'estate possibile legge - ADM_assdemxmi : Si può avere la legge sull'ergastolo ostativo prima dell'estate - Franco Mirabelli - ADM_assdemxmi : Mirabelli: “Si può avere legge su ergastolo ostativo prima dell’estate” -