Equitazione | Piazza di Siena 2022 | i convocati dell’Italia per la Coppa delle Nazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Non manca molto all’89° CSIO di Roma –diin programma nel fantastico scenario di Villa Borghese. Unagrandi Classiche del circuito equestre nazionale e internazionale andrà in scena dal 26 al 29 maggio e la formazione italiana vorrà rispondere presente. Sono 30 in tutto ichiamati a rappresentare il Bel Paese in occasione del prestigioso appuntamento capitolino. La lista comprende anche i cinque binomi della squadra italiana che sarà al via dellaIntesa Sanpaolo (venerdì 27 maggio – ore 14.30): Francesca Ciriesi, Lorenzo De Luca, Antonio Garofalo, Luca Marziani e Riccardo Pisani. Sono, invece, 15 ia titolo individuale, dei quali cinque senza partecipazione al Rolex Gran Premio Roma (domenica ...