Epatite under 16, 106 casi in Europa. In Italia si segnalano 35 episodi. Ancora sconosciute le cause (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono tra 102 e 106 i casi di Epatite acuta a eziologia sconosciuta identificati nei bambini in Europa. Dopo che è scattato l’alert a livello internazionale. Sulla scia di un rialzo dei casi osservato inizialmente nel Regno Unito. Di questi, 35 sono segnalati dall’Italia. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento diffuso oggi dall’Ecdc. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Epatite nei bambini, 35 casi in Italia I casi hanno raggiunto approssimativamente quota 450 nel mondo. Compresi i 163 del Regno Unito. E si registrano anche 11 morti. Segnalati dall’Indonesia (5), dalla Palestina (1) e dagli Stati Uniti (5). L’allerta è stato lanciato il 5 aprile dal Regno Unito. Da allora si è alzato il livello di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sono tra 102 e 106 idiacuta a eziologia sconosciuta identificati nei bambini in. Dopo che è scattato l’alert a livello internazionale. Sulla scia di un rialzo deiosservato inizialmente nel Regno Unito. Di questi, 35 sono segnalati dall’. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento diffuso oggi dall’Ecdc. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.nei bambini, 35inhanno raggiunto approssimativamente quota 450 nel mondo. Compresi i 163 del Regno Unito. E si registrano anche 11 morti. Segnalati dall’Indonesia (5), dalla Palestina (1) e dagli Stati Uniti (5). L’allerta è stato lanciato il 5 aprile dal Regno Unito. Da allora si è alzato il livello di ...

