Energia | Draghi | ' Biden favorevole a ipotesi tetto prezzo | Usa più per petrolio che per gas'

Washington, 11 mag. (Adnkronos) - "A Biden ho presentato e descritto anche l'esigenza di prendere decisioni e provvedimenti per affrontare il problema dei prezzi dell'Energia, che è iniziato prima della guerra e poi si è acuito. La cosa fondamentale è che si è venuta ad aggravare un anno e mezzo prima della guerra. E' una situazione che va affrontata insieme, l'Italia è molto attiva nel diminuire la dipendenza da gas. Ho ricordato a Biden il tema della possibilità di introdurre un tetto a prezzo del gas, ipotesi accolta con favore anche se l'amministrazione Usa sta riflettendo più su un tetto al prezzo del petrolio che del gas, si è deciso che ne riparleremo presto insieme". Così il premier Mario Draghi, in conferenza

