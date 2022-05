Emma Marrone e la sua dichiarazione d’amore al cantante | Ecco la verità

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La nostra bravissimada qualche giorno è protagonista sui giornali per un gossip che sta facendo impazzire i fan. Da alcuni giorni la nostra bravissima e bellissima stella della musicaè finita sulle prime pagine delle riviste musicali per una foto che sta facendo perdere il sonno a milioni di L'articoloe la suaallachemusica.it.

Advertising

niccolab : Mi sono accorto che Emma Marrone mi ha bloccato senza mai citarla direttamente. Vabbè, faccia come vuole, ma se il… - ognivoItaecosi : 'Se stai attraversando un momento difficile, ci puoi dire cosa c'è che non va?' - la vita di marrone emma h24 secon… - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Effetto domino - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno @MarroneEmma ???????Emma Marrone - GuitarDaniele : Buongiorno @MarroneEmma ???????Emma Marrone -

Tipiù

Negli anni successivi, scrive per Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Chiara Galiazzo,, Marco Mengoni, Noemi e Giusy Ferreri. Nel 2014 Dario Faini usa lo pseudonimo di Dardust e inizia ...Lei andrà a sostituire. Il settimanale Chi, di recente, aveva fatto i nomi dei quattro che avrebbero occupato il posto della giuria. La rivista di Alfonso Signorini, infatti, dava per ... Emma Marrone, selfie allo specchio: seduta sul lettone, lo scatto è bollente La risposta di Maria De Filippi nei confronti di due protagonisti di ‘Uomini e donne’ è stata netta e chiara Uno dei programmi che ha portato maggiore successo in casa Mediaset, è di sicuro ‘Uomini e ...X Factor 2022 Manuel Agnelli: svaniscono le certezze sulla presenza di Manuel Agnelli nella prossima edizione del talent. Il quartetto della giuria ...