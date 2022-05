Emergenza fascia sinistra: il crollo di Alex Sandro lo spinge in Germania (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alex Sandro è ormai da tempo fuori dal progetto della Juve e per questo motivo in estate potrebbe accettare il progetto in Germania. È stata sicuramente una grande delusione la stagione disputata da Alex Sandro in questo 2021-22, con il brasiliano che avrebbe dovuto a tutti i costi ritornare a essere quel terzino instancabile che aveva dimostrato di essere in passato, peccato solamente che ormai non ci sia più spazio per lui nella Juventus che verrà, con i bianconeri che stanno dunque cercando di rinnovare la fascia con colpi di primo piano. Alex Sandro Juventus (Ansa Foto)La Juventus ha bisogno di rinforzarsi sempre di più per la prossima stagione, perché non sarà possibile e accertabile vedere dei giocatori fuori ruolo e adattati in altre zone del ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022)è ormai da tempo fuori dal progetto della Juve e per questo motivo in estate potrebbe accettare il progetto in. È stata sicuramente una grande delusione la stagione disputata dain questo 2021-22, con il brasiliano che avrebbe dovuto a tutti i costi ritornare a essere quel terzino instancabile che aveva dimostrato di essere in passato, peccato solamente che ormai non ci sia più spazio per lui nella Juventus che verrà, con i bianconeri che stanno dunque cercando di rinnovare lacon colpi di primo piano.Juventus (Ansa Foto)La Juventus ha bisogno di rinforzarsi sempre di più per la prossima stagione, perché non sarà possibile e accertabile vedere dei giocatori fuori ruolo e adattati in altre zone del ...

