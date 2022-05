Elon Musk sgancia la bomba | “Errore bloccare Trump su Twitter | rimuoverò il ban”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag — Spunta all’orizzonte l’ennesimo monumentale mal di stomaco per i liberal: secondo il miliardario, attualmente in fase di acquisizione di, bandire Donalddaè stato un grave. I ban permanenti dalla piattaforma dovrebbero essere «estremamente rari».: toglierò il ban al profilo di DonalSi è così espresso ad un evento organizzato dal Financial Times l’amministratore delegato di SpaceX e Tesla, annunciando che il bando verrà revocato quando la sua operazione per acquistareandrà in porto. «non dovrebbe imporre divieti permanenti», ha specificato. I singoli post «potrebbero essere nascosti e le persone potrebbero essere sospese solo ...