Elon Musk prepara il ritorno di Trump su Twitter (Di mercoledì 11 maggio 2022) La direzione presa da Twitter con l’acquisto da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari sembrava già molto chiara, subito dopo le prime ore della nuova proprietà. I discorsi sul free speech avevano fatto immaginare lo scenario, condito anche dalle dichiarazioni sull’inutilità dei ban permanenti agli utenti del social network. I pensieri di tutti erano andati verso un’unica direzione Mar-a-Lago, Donald Trump, le sue ultime prodezze per provare a ritagliarsi di nuovo uno spazio pubblico in vista della corsa alle primarie repubblicane prima e alla Casa Bianca poi. Adesso Elon Musk su Trump conferma le impressioni di tutti e fa una dichiarazione aperta in cui cita direttamente l’ex presidente Usa, aprendo a un suo clamoroso ritorno su ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 11 maggio 2022) La direzione presa dacon l’acquisto da parte diper 44 miliardi di dollari sembrava già molto chiara, subito dopo le prime ore della nuova proprietà. I discorsi sul free speech avevano fatto immaginare lo scenario, condito anche dalle dichiarazioni sull’inutilità dei ban permanenti agli utenti del social network. I pensieri di tutti erano andati verso un’unica direzione Mar-a-Lago, Donald, le sue ultime prodezze per provare a ritagliarsi di nuovo uno spazio pubblico in vista della corsa alle primarie repubblicane prima e alla Casa Bianca poi. Adessosuconferma le impressioni di tutti e fa una dichiarazione aperta in cui cita direttamente l’ex presidente Usa, aprendo a un suo clamorososu ...

Advertising

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - fattoquotidiano : Twitter, Elon Musk: “È stato sbagliato e stupido bloccare l’account di Donald Trump. Io rimuoverò il divieto” - giornalettismo : Aprite, spalancate le porte a un ritorno di #Trump su #Twitter. La risposta di #ElonMusk su una possibile nuova i… - dvbntd61 : In molti non hanno gradito l'arrivo di Elon Musk in Twitter. Ora comprendo quanto ci sia da lavorare in questa piat… -