Elon Musk ha promesso di riportare Donald Trump su Twitter

Advertising

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - fattoquotidiano : Twitter, Elon Musk: “È stato sbagliato e stupido bloccare l’account di Donald Trump. Io rimuoverò il divieto” - hwupgrade : Secondo @elonmusk, il ban di Trump non solo è sbagliato, ma non ha sortito nemmeno l'effetto sperato. Siete d’acc… - AleMeister10 : RT @fattoquotidiano: Twitter, Elon Musk: “È stato sbagliato e stupido bloccare l’account di Donald Trump. Io rimuoverò il divieto” https://… -

Secondo l'imprenditore i divieti permanenti minano la fiducia nel social e dovrebbero essere estremamente raispiana la strada al ritorno su Twitter di Donald Trump. 'Non è stato corretto' vietare il social all'ex presidente americano, ha detto l'imprenditore intervenendo a un evento del Financial ...sgancia la bomba: 'Errore bloccare Trump su Twitter, rimuoverò il... Esteri Primo Pianosgancia la bomba: 'Errore bloccare Trump su Twitter, rimuoverò il ban' Di Cristina Gauri - ...Potere che, di fatto, è stato esercitato congiuntamente da tutti i colossi del Big Tech per spegnere l’allora voce in controcanto del dibattito politico mondiale Per Musk oscurare il profilo del tycoo ...Ma i divieti permanenti minano la fiducia in Twitter' e dovrebbero essere 'estremamente rari', ha aggiunto il patron di Tesla. 'Non è stato corretto' vietare Twitter a Donald Trump: 'Penso sia stato u ...