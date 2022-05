Elezioni Sicilia, l’ex pm Morvillo denuncia: “A 30 anni dalle stragi la regione è in mano a condannati per mafia”. E Cuffaro gli risponde (Di mercoledì 11 maggio 2022) “A trent’anni dalle stragi la Sicilia è in mano a condannati per mafia”. Il tono è pacato, il messaggio duro e chiaramente rivolto a due personaggi della politica che in questo momento sono tornati centrali dopo condanne definitive per concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento di Cosa nostra. Il riferimento dell’ex magistrato Alfredo Morvillo, fratello di Francesca e cognato di Giovanni Falcone, è a Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro, rispettivamente fondatore di Forza Italia accanto a Silvio Berlusconi ed ex governatore della Sicilia. Intervenendo a Palermo alla presentazione di un libro sulla sorella, Morvillo – componente del pool ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “A trent’laè inper”. Il tono è pacato, il messaggio duro e chiaramente rivolto a due personaggi della politica che in questo momento sono tornati centrali dopo condanne definitive per concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento di Cosa nostra. Il riferimento delmagistrato Alfredo, fratello di Francesca e cognato di GiovFalcone, è a Marcello Dell’Utri e Totò, rispettivamente fondatore di Forza Italia accanto a Silvio Berlusconi ed ex governatore della. Intervenendo a Palermo alla presentazione di un libro sulla sorella,– componente del pool ...

