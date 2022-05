Electric City, la mobilità elettrica ad Autopromotec 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le auto elettriche sono una reale alternativa ai modelli termici tradizionali? Nasce da questa domanda la prima edizione di Electric City , in programma a Bologna dal 25 al 28 maggio all'interno di ... Leggi su motori.quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le auto elettriche sono una reale alternativa ai modelli termici tradizionali? Nasce da questa domanda la prima edizione di, in programma a Bologna dal 25 al 28 maggio all'interno di ...

