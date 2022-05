Edison: nasce Edison Next per decarbonizzazione Italia e Spagna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Edison lancia 'Edison Next', la nuova società che accompagnerà aziende e territori in Italia e in Spagna verso la transizione ecologica e la decarbonizzazione. Il piano di sviluppo prevede investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni per il settore dei servizi energetici in Spagna, e un obiettivo di Ebitda pari a 300 milioni di euro. “Edison è la società energetica più antica di Europa e vuole essere protagonista della transizione ecologica. Da 140 anni operiamo in questo settore attraverso un parco di generazione sostenibile e all'avanguardia", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. "Con ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) -lancia '', la nuova società che accompagnerà aziende e territori ine inverso la transizione ecologica e la. Il piano di sviluppo prevede investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui 300 milioni per il settore dei servizi energetici in, e un obiettivo di Ebitda pari a 300 milioni di euro. “è la società energetica più antica di Europa e vuole essere protagonista della transizione ecologica. Da 140 anni operiamo in questo settore attraverso un parco di generazione sostenibile e all'avanguardia", afferma Nicola Monti, amministratore delegato di. "Con ...

