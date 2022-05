È stato imperscrutabile Dire se | l' inquietante sospetto di Laura Boldrini sullo zar Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La malattia segreta di Vladimirè un grande classico di questi due mesi abbondanti di guerra in Ucraina. Sul web e nei talk italiani hanno fatto capolino le più fantasiose teorie, a cavallo tra analisi medica e complottismo spinto. Morbo di Parkinson, disturbo cerebrale causato da demenza, "rabbia di Roid". O più banalmente, un qualche tipo particolarmente aggressivo di tumore, che lo avrebbe obbligato a un trattamento pesante di steroidi in grado di aumentare l'aggressività. Un quadro clinico in grado di scatenare la fantasia di divulgatori scientifici e psicanalisti. Ovviamente, lo Zar avrebbe lanciato al mondo diversi segnali relativi alla sua condizione critica: dalla "camminata da pistolero" (la cosiddetta Gunslinger gait) alla mano che afferra la scrivania per non rivelare il suo tremore, fino alla "copertina di lana" sulle gambe sfoderata in ...