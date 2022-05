E’ sempre mezzogiorno torna in onda: Antonella Clerici sta meglio? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il pubblico di Rai 1 ieri ha seguito a mezzogiorno una puntata in replica di E’ sempre mezzogiorno, una puntata speciale dedicata alle ricette di alcuni buonissimi dolci preparati nel programma di Antonella Clerici. La conduttrice via social aveva informato il suo pubblico e tutti i suoi fan, che purtroppo non le era stato possibile raggiungere gli studi di Milano per una puntata in diretta del programma di Rai 1 a causa di un problema di salute. La Clerici aveva rassicurato tutti: probabilmente solo una brutta intossicazione alimentare, nulla di più e infatti, tra mezz’ora circa, la conduttrice dovrebbe essere in onda in diretta con il suo programma, per celebrare insieme ai suoi cuochi il grande successo della prima serata dell’Eurovision vista ieri da oltre 5 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il pubblico di Rai 1 ieri ha seguito auna puntata in replica di E’, una puntata speciale dedicata alle ricette di alcuni buonissimi dolci preparati nel programma di. La conduttrice via social aveva informato il suo pubblico e tutti i suoi fan, che purtroppo non le era stato possibile raggiungere gli studi di Milano per una puntata in diretta del programma di Rai 1 a causa di un problema di salute. Laaveva rassicurato tutti: probabilmente solo una brutta intossicazione alimentare, nulla di più e infatti, tra mezz’ora circa, la conduttrice dovrebbe essere inin diretta con il suo programma, per celebrare insieme ai suoi cuochi il grande successo della prima serata dell’Eurovision vista ieri da oltre 5 ...

Advertising

IOdonna : La conduttrice di 'È sempre mezzogiorno' ha raccontato i suoi problemi di salute in un videomessaggio - WyldTop10 : Antonella Clerici sempre mezzogiorno - basicscorpio : piena di questi americani su tiktok che dicono che per essere local in italia non devi prendere il cappuccino dopo… - infoitcultura : È sempre mezzogiorno: forfait di Antonella Clerici per intossicazione - infoitcultura : Antonella Clerici assente a diretta È sempre mezzogiorno: il motivo -