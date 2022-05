“É sempre mezzogiorno” | bauletti di peperoni con tonno alla marinara di Mauro e Mattia Improta

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 11 maggio 2022)si addentrano nel bosco di Antonella per portare la loro cucina del sole e le loro vicissitudini famigliari… Oggi, in particolare, i due cuochi campani preparano un secondo di mare, idicon. Ingredienti 1 peperone rosso, 1 peperone giallo, 250 gsott’olio, 1 cespo di scarola liscia, 6 acciughe sott’olio, 30 g olive taggiasche, 30 g capperi, 50 g pangrattato, un mazzetto di erba cipollina, prezzemolo, 1 limone, 100 g mozzarella, basilico, 4 fette di pane, olio evo, sale e pepe Procedimento Mettiamo iinteri su una teglia con carta forno, li condiamo con sale e olio e li cuociamo in forno caldo a 250° per 20 minuti. Appena sfornati, li ...