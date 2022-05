“È morto | aveva la leucemia” Lutto nel cinema | un altro grande attore che se ne va

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è spento lo scorso sabato 7 maggio ma il mondo lo ha drammaticamente appreso solamente oggi, dopo che il suo agente lo ha comunicato pubblicamente attraverso una nota pubblicata dal The Hollywood Reporter. Sulschermo il pubblicoammirato Jack Kehler ne IlLebowsky di Burwell (1998), non soltanto. La sua indimenticabile carriera artistica nel settore della recitazione, che gli ha fatto raggiungerefama e soddisfazioni, era cominciata interpretando il benzinaio di Strange Invaders (1983), poi il Sergente Cooper nella serie televisiva comica Fresno. Jack Kehler difatti nei decenni ha preso parte anche a numerose, e note, fiction. Jack Kehler,l’de IlLebowski Jack Kehler era nato a Philadelphia (Stati Uniti) ...

Advertising

RollingStoneita : È morto Richard Benson. Musicista, conduttore e personaggio di culto dell'underground musicale romano, aveva 67 ann… - channeldraw : 1 maggio dedicato a Lorenzo Non era ancora un lavoratore, Lorenzo Parelli. E lui, che un contratto e uno stipendio… - Agenzia_Ansa : E' morto ieri sera a Roma l'attore, sceneggiatore e regista Lino Capolicchio. Aveva 78 anni #ANSA - ivana53M : RT @confundustria: Ferrara Si chiamava Mohamed aveva 36 anni e faceva l'operaio edile. Questa mattina è morto volando dal quarto piano men… - vito_trofa : RT @confundustria: Ferrara Si chiamava Mohamed aveva 36 anni e faceva l'operaio edile. Questa mattina è morto volando dal quarto piano men… -

La 'Napalm girl' all'epoca9 anni, e il fotografo Nick Ut quell'8 giugno del 1972avuto ... In alcune foto si vede anche la nonna di Kim Phuc con in braccio un nipotino ormai. Kim Phuc ...13.28lo storico Paul Ginsborg E'nella sua casa di Firenze lo storico britannico Paul Ginsborg, studioso dell'Italia nel periodo moderno e contemporaneo.76 anni. Nel 2010 era diventato cittadino italiano. Già professore ...Sempre stando ai primi rilievi la morte di Maurizio Mari dovrebbe risalire a sabato scorso. I residenti, secondo quanto raccolto sul posto ieri pomeriggio, non avrebbero fatto caso a nessun ...il capostipite del 2007 si distingue per aver introdotto Altaïr Ibn-La'Ahad, uno dei personaggi più importanti dell'epopea targata Ubisoft: ma come è morto l'assassino Altaïr muore il 12 agosto 1257 ...