È morta colpita da un proiettile mentre copriva un'operazione delle forze armate israeliane a Jenin. Indossava la pettorina con la scritta "press". Era un volto molto familiare per tutte le famiglie arabe (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ultimo messaggio inviato da Shireen Abu Akleh all’ufficio di Ramallah è di questa mattina, 11 maggio, alle 6:13 (ora locale): «Le forze di occupazione stanno assaltando Jenin e assediano una casa nel quartiere di Jabriyat. Mi sto recando lì, vi darò notizie non appena il quadro sarà chiaro». Inge Morath, la prima fotoreporter di Magnum guarda le foto Leggi anche › Non solo Ucraina. Sono 59 i conflitti in corso nel mondo Due versioni opposte dell’uccisione di ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ultimo messaggio inviato da Shireen Abu Akleh all’ufficio di Ramallah è di questa mattina, 11 maggio, alle 6:13 (ora locale): «Ledi occupazione stanno assaltandoe assediano una casa nel quartiere di Jabriyat. Mi sto recando lì, vi darò notizie non appena il quadro sarà chiaro». Inge Morath, la prima fotoreporter di Magnum guarda le foto Leggi anche › Non solo Ucraina. Sono 59 i conflitti in corso nel mondo Due versioni opposte dell’uccisione di ...

