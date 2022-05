È guerra anche social: le repubbliche del Donbass bloccano Facebook e Instagram (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Il Donbass blocca Facebook e Instagram. Così si muovono le repubbliche di Lugansk e Donetsk, come riportato dall’Agenzia Nova. Dal Donbass, blocco a Facebook e Instagram Dal Donbass, blocchi ai social Facebook e Instagram. Così dichiarano le autorità delle repubbliche popolari del Lugansk e Donetsk, che hanno bloccato l’accesso di Meta, Facebook e Instagram sul proprio territorio. Ne parla a tal proposito il ministero delle Telecomunicazioni dei due territori del Donbass. Da essi viene anche la dichiarazione riguardo gli operatori delle telecomunicazioni stesse, che hanno messo un fermo alle informazioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Ilblocca. Così si muovono ledi Lugansk e Donetsk, come riportato dall’Agenzia Nova. Dal, blocco aDal, blocchi ai. Così dichiarano le autorità dellepopolari del Lugansk e Donetsk, che hanno bloccato l’accesso di Meta,sul proprio territorio. Ne parla a tal proposito il ministero delle Telecomunicazioni dei due territori del. Da essi vienela dichiarazione riguardo gli operatori delle telecomunicazioni stesse, che hanno messo un fermo alle informazioni ...

Advertising

enpaonlus : Tra le vittime innocenti della #guerra, anche i #delfini. Oltre 80, morti, sulle spiagge turche, altri in Bulgaria.… - MediasetTgcom24 : Il Pentagono: abbiamo dato armi all'Ucraina anche prima dell'invasione #AZOVSTAL - GiovaQuez : Borgonovo: 'Putin ha usato un tono diverso. Ma se si scusa con Israele non va bene, se non annuncia la guerra total… - 1Shaun28 : RT @MediasetTgcom24: Il Pentagono: abbiamo dato armi all'Ucraina anche prima dell'invasione #AZOVSTAL - ArocleLanzillo : @mazzettam @repubblica @Maumol I crimini li commettono i fascisti arabi che ami tanto, Israele può anche sbagliare,… -