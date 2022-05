“È amore”. Alba Parietti, la prima foto con il nuovo fidanzato Fabio. Il momento è intimo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Alba Parietti, la prima foto in intimità con il fidanzato Fabio. Ormai sarebbe ufficiale la notizia del nuovo amore nella vita della mamma di Francesco Oppini. La showgirl piemontese in vacanza a Ibiza non sarebbe sola. Ed ecco arrivare sui social la tanto attesa foto che confermerebbe tutto. Davanti a un bacio non si può cadere in fraintendimenti. Alba Parietti si mostra felice al fianco del nuovo amore Fabio Adami, broker di 55 anni che pare abbia saputo conquistare il cuore della mamma di Oppini. Insomma, a conferma di un amore baciato dai raggi del sole, arriva la foto ufficiale di un momento di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022), lain intimità con il. Ormai sarebbe ufficiale la notizia delnella vita della mamma di Francesco Oppini. La showgirl piemontese in vacanza a Ibiza non sarebbe sola. Ed ecco arrivare sui social la tanto attesache confermerebbe tutto. Davanti a un bacio non si può cadere in fraintendimenti.si mostra felice al fianco delAdami, broker di 55 anni che pare abbia saputo conquistare il cuore della mamma di Oppini. Insomma, a conferma di unbaciato dai raggi del sole, arriva laufficiale di undi ...

