Dybala | Marotta | “In attacco siamo forti ma lo apprezzo Sul rinnovo di Perisic…”

Dybala Marotta PERISIC – Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky, parlando del finale di stagione e delle ultime notizie di mercato. "La squadra per la prima volta si trova a dover convivere con due realtà contrastanti come campionato e Coppa Italia, c'è tensione ma il lavoro della società sta dando buoni risultati. Tutte le componenti vogliono regalarci qualcosa di speciale. Dybala all'Inter? È un ottimo calciatore ed è svincolato, è appetibile da grandi club. Noi in attacco siamo forti e siamo la squadra che ha fatto più gol, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi ma apprezzo le qualità di Dybala. Sul mercato dell'Inter? Intanto abbiamo un giovane ...

